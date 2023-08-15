На этой неделе экстремальная жара накроет несколько европейских стран, включая Германию. Во вторник в Берлине воздух прогреется до 30,5 градуса Цельсия, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков компании Maxar Technologies.

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На фоне приближения аномальной жары в южных регионах страны, а также во Фрайбурге был объявлен красный уровень погодной опасности. Как уточняется в отчете Maxar, подобные температуры будут значительно превышать норму. Риски экстремальных погодных условий будут также угрожать странам Восточной и Центральной Европы.

В Метеорологической службе Германии объяснили приход жары в западноевропейский регион высоким содержанием влаги в воздушной массе. До этого Германию захлестнула волна проливных дождей и несколько сильных ураганов. Из-за повышенной влажности об опасности аномальной погоды также предупредили граждан Польши и Франции.