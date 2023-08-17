Власти Украины специально ослабили юг Одесской области, чтобы обвалить стоимость зерна внутри страны. Об этом бывший премьер республики Николай Азаров заявил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).