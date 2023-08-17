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Бывший премьер Украины назвал смысл ослабления юга Одесской области

Власти Украины специально ослабили юг Одесской области, чтобы обвалить стоимость зерна внутри страны. Об этом бывший премьер республики Николай Азаров заявил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бывший премьер Украины назвал смысл ослабления юга Одесской области
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По его мнению, Киеву может быть выгодно закрыть зерновой коридор, чтобы таким образом «повысить значимость других маршрутов, переориентировать потоки и обвалить цены на зерно внутри страны».

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