Обвиняемого в Британии в шпионаже в пользу России назвали соседом из ада

Обвиняемый в Великобритании в шпионаже в пользу России гражданин Болгарии был «соседом из ада». Так 41-летнего Бизера Джамбазова назвал его сосед из Орпингтона, сообщает газета Daily Mail.

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«Я был в шоке, когда я увидел, кого втянули в эту предполагаемую шпионскую сеть. Того подозреваемого агента я знаю как соседа из ада, который напал на меня из-за костра в саду», — заявил 37-летний Эштон Филлипс.

Он рассказал, что у него был конфликт с соседом из-за костра в саду. По его словам, Джамбазов просил подойти и поговорить, но когда Филлипс пошел ему навстречу, сильно облил водой и повалил на землю.