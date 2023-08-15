Туристка залезла в знаменитый фонтан Треви в Риме, чтобы набрать воды

Туристка залезла в знаменитый фонтан Треви в Риме, чтобы наполнить бутылку воды. Как сообщает Daily Mail, кадры с ее поступком, вызвавшим возмущение у итальянцев, опубликовали в социальных сетях.

Фонтан Треви — самый крупный фонтан Рима. Он был построен в 1732-1762 годах по проекту архитектора Николо Сальви и является местной достопримечательностью. Ежегодно его посещают свыше 10 млн человек.

Заходить в фонтан запрещено, о чем посетителей предупреждают развешанные рядом плакаты. Однако они не смутили женщину, которая решила набрать бутылку водой, льющейся с камней. Кадры заканчиваются тем, что к туристке подходят сотрудники полиции — в результате ее задержали.

По словам автора видео, люди вокруг были обескуражены поступком женщины и не попытались ей помешать. Женщина якобы не понимала, за что ее задерживают и пыталась объяснить правоохранителям свой поступок.