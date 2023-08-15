В Киеве заявили, что не пойдут на уступки для достижения мира с Москвой

Киев не готов идти на уступки для достижения мирных договоренностей с Москвой, заявил в беседе с La Repubblica секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что для прекращения огня требуется необходимо соблюдение всех пунктов, прописанных в «мирном плане» президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что если мирный план требует более гибких решений, Киев может изменить последовательность требований.

Мы можем изменить последовательность пунктов, если хотите, — сказал Данилов.

Кроме этого, секретарь СНБО Украины опроверг слухи о том, что союзники пытаются убедить Киев как можно скорее начать переговоры с Москвой. По его словам, партнеры не указывали никаких обязательств для ведения диалога с Россией.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что звучащие на Западе рассуждения о необходимости дипломатического урегулирования украинского кризиса вызывают беспокойство. По его словам, Киев намерен бороться с подобными призывами «в рамках международного права и уголовного законодательства».