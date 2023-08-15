Обзор иноСМИ: обвинения Байдену в атаке на Трампа и сорвавшиеся планы Бербок из-за самолета

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Сломавшийся самолет снова сорвал планы Бербок

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Очередная поломка самолета сорвала вторую попытку министра иностранных дел Германии Анналены Бербок посетить Тихоокеанский регион. По пути в Австралию Бербок застряла в Абу-Даби, сообщает Spiegel. Через 15 минут после взлета правительственный Airbus A340-300 отклонился от курса и направился обратно. Позже стало известно, что самолету не удалось набрать необходимую для полета скорость. Spiegel отмечает, что в итоге лайнер впустую «распылил в небе 80 тонн керосина».

О проблемах с самолетом Бербок сообщалось накануне, 14 августа. Министр также направлялась в Австралию, но после остановки для дозаправки в Абу-Даби самолету пришлось слить топливо и развернуться. В МИД Германии заявили, что такое решение было принято из-за «механической проблемы».

«У мятежников нет моральных прав судить президента»

Глава МИД Нигера Хассуми Массуду заявил France 24, что военные, захватившие власть в стране, не имеют права выдвигать обвинения против свергнутого президента Мохамеда Базума и судить его. 14 августа лидеры мятежников заявили, что будут преследовать Базума за государственную измену.

Масуду заявил, что таких прав у мятежников нет, так как они сами совершили насильственные действия, они не являются легитимной властью, не имеют юридических полномочий и моральных прав.

Неймару разрешат нарушить брачные законы Саудовской Аравии

Портал Foot Mercato сообщил, что саудовский клуб «Аль-Хиляль» разрешил бразильскому игроку Неймару нарушить законы страны и жить без брака вместе с его беременной девушкой Бруной Бьянкарди. По данным издания, бразилец подпишет с «Аль-Хилялем» контракт на два сезона и в итоге заработает 300-400 миллионов евро.

За каждую победу «Аль-Хиляля» футболист будет дополнительно получать около 80 тысяч евро, а за каждый рекламный пост в соцсетях - около 500 тысяч евро. Кроме того, в Саудовской Аравии Неймару предоставят огромный особняк с персоналом и частный самолет.

Байдена обвинили в попытках расправиться с Трампом

Спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти заявил, что президент Джо Байден воспользовался властью, чтобы расправиться с политическим оппонентом - бывшим главой государства Дональдом Трампом. Об этом сообщает NBC News.

Так Маккарти прокомментировал дело о вмешательстве в выборы в 2020 году, фигурантом которого стал Трамп. Маккарти заявил, что Байден «вооружил правительство против своего главного политического оппонента, чтобы повлиять на выборы 2024 года». Республиканец заявил, что «радикальный окружной прокурор Джорджии» следует примеру Байдена, нападая на Трампа и используя это для сбора средств на свою политическую карьеру.

Трампу предъявили новые обвинения

Большое жюри штата Джорджия 14 августа проголосовало за выдвижение обвинений в адрес экс-президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в президентские выборы 2020 года, сообщает CNN. По данным канала, запугивание работника избирательной комиссии Джорджии стало ключевым элементом дела.