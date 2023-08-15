На Украине закрыли на ремонт мост на трассе, ведущей к границе с Венгрией

Один из мостов на международной трассе, ведущей от Киева к КПП "Чоп" на границе с Венгрией, закрывают на капитальный ремонт. Как сообщили во Львовской областной военной администрации, речь идет о мосте у села Малехов недалеко от Львова.

"С 15 августа начнут капитальный ремонт мостового перехода села Малехов автомобильной дороги общего использования Киев - Чоп. Указанный участок временно перекроют", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

Уточняется, что работы планируют закончить к 15 ноября. Конструкции моста и часть эстакад будут разобраны. Отмечается, что делать это поэтапно без перекрытия движения невозможно. Транспорт направят по объездной дороге.

Мост длиной 18,5 м был построен в 1961 году и, по данным местных властей, с тех пор несколько раз перестраивался. О причинах вывода его на ремонт в этот раз не сообщается.