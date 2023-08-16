ООН примет участие в саммите БРИКС

ООН будет представлена на саммите БРИКС , уровень участия объявят на следующей неделе. Об этом сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак , отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Да, ООН будет представлена на саммите БРИКС в ЮАР. Мы надеемся, что сообщим вам детали, возможно, в начале следующей недели", - сказал Хак.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Российский лидер Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи. Очно Россию на мероприятии будет представлять глава МИД Сергей Лавров.