Китай решительно выступает против "транзитной" поездки Лай Циндэ в США
Власти КНР решительно выступают против "пагубного поведения" Лай Циндэ в отношении Тайваня, который "полагается на США для обретения независимости", сообщила информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". В Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня протестуют против "транзитной" поездки заместителя главы администрации острова в Соединенные Штаты Америки под любым предлогом и в любой форме.
Представитель ведомства Чжу Фэнлянь назвала вопиющими факты потворства и поддержки со стороны США сторонников "независимости Тайваня".
По ее словам, Лай Циндэ упрямо придерживается сепаратистской позиции и кичится тем, что является "прагматичным борцом за независимость Тайваня". Однако ради получения голосов избирателей и под предлогом "транзита" он занимается корыстной деятельностью, которая в конечном итоге приводит к ущемлению интересов населения Тайваня и подрыву мира и стабильности в Тайваньском проливе. Таким образом, по словам Чжу Фэнлянь, Лай Циндэ является "настоящим возмутителем спокойствия".
Дипломат отметила, что "независимость Тайваня" несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе. То, что делают сепаратисты, противоречит основному общественному мнению на острове, которое стремится к миру, развитию, обменам и сотрудничеству. Подобная деятельность, по ее словам, в конечном итоге только доведет остров до грани войны и принесет беды соотечественникам на Тайване.