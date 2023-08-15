Власти КНР решительно выступают против "пагубного поведения" Лай Циндэ в отношении Тайваня, который "полагается на США для обретения независимости", сообщила информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". В Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня протестуют против "транзитной" поездки заместителя главы администрации острова в Соединенные Штаты Америки под любым предлогом и в любой форме.

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Представитель ведомства Чжу Фэнлянь назвала вопиющими факты потворства и поддержки со стороны США сторонников "независимости Тайваня".

По ее словам, Лай Циндэ упрямо придерживается сепаратистской позиции и кичится тем, что является "прагматичным борцом за независимость Тайваня". Однако ради получения голосов избирателей и под предлогом "транзита" он занимается корыстной деятельностью, которая в конечном итоге приводит к ущемлению интересов населения Тайваня и подрыву мира и стабильности в Тайваньском проливе. Таким образом, по словам Чжу Фэнлянь, Лай Циндэ является "настоящим возмутителем спокойствия".