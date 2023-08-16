В Польше провели крупнейший за последние годы военный парад

В Польше с размахом отметили День Войска Польского, в честь которого провели в центре Варшавы военный парад. Таким образом поляки решили продемонстрировать миру, что их "броня крепка и танки быстры", а армия стала едва ли не сильнейшей в Европе.

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По мостовым Варшавы прошли две тысячи военнослужащих и проехали двести единиц техники. Публике показали бронетранспортеры, артиллерийские орудия, а также реактивные установки HIMARS и системы ПРО Patriot. Среди танковой техники были представлены немецкие Leopard 2, американские Abrams и корейские K2. В небо поднялись 92 вертолета и самолета, правда, далеко не все из них принадлежат Польше. Например, истребители F-35, как и ударные вертолеты Apache, предоставили американцы.

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Варшава пока только планирует закупить у Вашингтона эти машины, но не постеснялась сделать вид, что вооруженные силы уже полностью могут на них рассчитывать. Такая же ситуация складывается и с корейскими самолетами FA-50 - из Сеула в Варшаву специально к параду привезли только несколько экземпляров.

Польские власти не скрывают, что главная задача военной показухи, которую они называют "крупнейшей в истории", - послать сигнал России и Беларуси. Этот сигнал, уверены в Варшаве, "русские обязательно поймут". Что должны понять в Москве, увидев две тысячи солдат с пусть с современной, но совсем немногочисленной техникой, - большой вопрос. Пока же ясно только то, что поляки тратят миллиарды долларов на чужие военные разработки. И делают это, прикрываясь мифической "угрозой с Востока". Кстати, в самой Польше проведение этого парада тоже вызвало множество вопросов. Оппозиционные политические силы уверены, что солдаты и танки на улицах являются лишь "предвыборным шоу" перед голосованием на парламентских выборах в октябре. И задают резонный вопрос: зачем тратить миллиарды на вооружения против несуществующей угрозы, когда экономическая ситуация в стране далека от безоблачной.

В 2023 году Варшава израсходует на оборону 34 миллиарда долларов, отдавая на военные расходы четыре процента национального ВВП. По этому показателю Польша обгоняет все страны - члены НАТО. Польский портал Onet прямо пишет, что власти пытаются пустить пыль в глаза, а на самом деле на параде показаны "лишь единичные образцы оружия". При этом издание указывает на то, что при закупках техники власти не уделяют необходимое внимание вопросам выстраивания инфраструктуры и обучения персонала. Значит, в случае боевых действий большое количество модного оружия окажется просто бесполезной грудой металла.