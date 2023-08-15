Германия внесла поддержку Украины в расходы бюджета на несколько лет вперед

Немецкий министр финансов Кристиан Линднер сообщил, что в бюджет страны заложили средства на поддержку Украины на несколько лет вперед. Об этом он рассказал в интервью Bild.

Сколько именно Германия планирует потратить на поддержку Украины, Линднер не уточнил.

Также Линднер заявил, что понимает желание Украины получить немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Он назвал возможной своевременную доставку крылатых ракет во время наступления ВСУ, если такое решение будет одобрено.

Министр подчеркнул, что Германия прилагает большие усилия для увеличения своих мощностей по производству боеприпасов.