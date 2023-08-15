В Аланье возмущены нелегальными такси с номерами Украины и РФ

Таксисты турецкого курорта Аланья жалуются на то, что теперь они вынуждены конкурировать с нелегальными коллегами из Украины и России. С таким заявлением выступил председатель местной палаты водителей Али Аккая, передает газета Lider.

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Он подчеркнул, что все эти водители покинули свои родные края из-за стремления избежать мобилизации. Теперь, как указал Аккая, в Турции они пытаются попутно заработать.

Водители из России и Украины, по словам председателя, активно ищут клиентов. Так, по его словам, они расклеивают qr-коды в популярных у туристов местах, таксуют на личных машинах.

Аккая обратил внимание на то, что в Турцию приезжали немцы, финны, ирландцы, однако «такого с их стороны не видели».

«Наши коллеги стали терпеть убытки из-за этих водителей», – подчеркнул он.