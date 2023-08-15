В Аланье возмущены нелегальными такси с номерами Украины и РФ
Таксисты турецкого курорта Аланья жалуются на то, что теперь они вынуждены конкурировать с нелегальными коллегами из Украины и России. С таким заявлением выступил председатель местной палаты водителей Али Аккая, передает газета Lider.
Он подчеркнул, что все эти водители покинули свои родные края из-за стремления избежать мобилизации. Теперь, как указал Аккая, в Турции они пытаются попутно заработать.
Водители из России и Украины, по словам председателя, активно ищут клиентов. Так, по его словам, они расклеивают qr-коды в популярных у туристов местах, таксуют на личных машинах.
Аккая обратил внимание на то, что в Турцию приезжали немцы, финны, ирландцы, однако «такого с их стороны не видели».
«Наши коллеги стали терпеть убытки из-за этих водителей», – подчеркнул он.
Аккая также отметил, что в стране достаточно часто задерживают нелегальных водителей. Однако, как уточнил он, ситуация осложняется тем, что правоохранители не знают русского языка. Так, председатель выступает за проведение полномасштабного рейда. Он считает, что начать нужно с местного аэропорта.