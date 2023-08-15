Южная Корея предложила КНДР помощь в обмен на отказ от ядерного оружия

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Сеул продолжит продвигать инициативу, направленную на предоставление КНДР гуманитарной помощи в обмен на отказ от ядерного оружия. Об этом сообщает Yonhap.

Такое заявление президент сделал, выступая в 78-ю годовщину освобождения Кореи от японской оккупации.

Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея будет неуклонно реализовывать «Смелую инициативу» - программу, предлагающую Северной Корее помощь в развитии экономики, энергетики и торговли в обмен на денуклеаризацию.

Президент подчеркнул, что Южная Корея будет работать над инициативой вместе с международным сообществом, «чтобы заставить северокорейский режим прекратить продвижение своих ядерных и ракетных программ, встать на путь диалога и сотрудничества, который приведет к улучшению условий жизни народа».

Также Юн Сок Ёль напомнил, что в 2023 году исполняется 70 лет с момента заморозки конфликта на Корейском полуострове.

Он подчеркнул, что теперь экономические успехи Южной Кореи называют «чудом на реке Ханган», а КНДР «так и не смогла вырваться из своей ужасающей нищеты и лишений».

«Резкие различия между Республикой Корея, которая выбрала свободу и демократию, и Северной Кореей, выбравшей коммунистический тоталитаризм, не могут быть более ясными», - заявил президент.

В феврале 2023 года Минобороны Южной Кореи впервые за шесть лет назвало северокорейский режим и вооруженные силы страны «врагом» в своем ежегодном докладе - «Белой книге обороны».

Также Минобороны привело новую оценку о выросшем (с 50 до 70 килограммов) запасе плутония у Пхеньяна. Для изготовления одной ядерной бомбы требуется около шести килограммов плутония.