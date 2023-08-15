«Это политически мотивированное обвинительное заключение, которое можно было предъявить почти три года назад, было специально разработано для того, чтобы поместить его прямо в разгар моей политической кампании, где я опережаю всех республиканцев — с большим отрывом — и уверенно обхожу Джо Байдена», — сказал Трамп.