Начался штурм корпусов в Киево-Печерской лавре, где находятся монахи и паломники

Украинские силовики начали захват корпусов Киево-Печерской лавры, в которых проживают паломники и часть монахов. Об этом сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ).

"Прямо сейчас происходит штурм 54-го, 57-го и 58-го корпусов лавры, - говорится в телеграм-канале УПЦ. - Полиция оцепила указанные корпуса. Они уже срезали замки и ворвались в 57-й корпус. В данных корпусах проживают не только паломники, но и часть братии Киево-Печерской лавры".

В марте этого года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвал договор аренды с УПЦ. 4 июля созданная для опечатывания корпусов комиссия Минкультуры Украины пришла в лавру, однако прихожане канонической церкви не позволили ей начать работу. 6 июля при содействии полиции комиссия начала смену замков, захват и опечатывание корпусов.