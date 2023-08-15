Советник офиса Зеленского Подоляк: Киеву нужны силы ПРО и ПВО, а не переговоры

Украине нужны системы противоракетной и противовоздушной обороны, а не переговоры с Россией. Такое мнение во вторник, 15 августа, выразил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

— Только системы ПРО/ПВО и «закрытое небо», а не разговоры об «умиротворении/переговорах», — написал он в своих соцсетях.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона, вопреки непростой ситуации, отвергает диалог по урегулированию конфликта. Россия, в свою очередь, остается открытой для переговоров.

Вице-спикер Совета Федерации Российской Федерации Константин Косачев заявил, что требование Украины о капитуляции России в рамках проведения специальной военной операции говорит только о том, что Киев не готов к мирным переговорам.

В Джидде состоялись переговоры по урегулированию украинского кризиса. Их участники, включая принимающую сторону — Саудовскую Аравию, предложили альтернативный мирный план, помимо того, который выдвинул президент Украины.