Вашингтон финансировал протесты на Майдане в 2013-2014 годах и вложил в них $5 млрд, сообщил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший во время интервью с телеведущим Такером Карлсоном, запись которого размещена в Twitter (X). По его словам, этим занималось агентство США по международному развитию, при этом правительство страны не сообщало своим гражданам о финансировании протестов на Украине.

В 2014 году на Украине на «майдане» проходили протесты. Нам не говорили, что мы финансируем эти протесты, газеты, наше правительство никогда нам не говорили. Агентство США по международному развитию, которое является прикрытием ЦРУ, вложило $5 млрд в эти протесты, — сказал Кеннеди-младший.

Политик добавил, что за месяц до украинского госпереворота занимавшая тогда пост помощника госсекретаря США провела секретный разговор с послом США и составила «новый кабинет министров» для Украины. Кеннеди-младший выразил недовольство тем, что его страна потратила $130 млрд на Украину, при этом сами американцы сталкиваются сталкиваются с большими проблемами, среди которых отсутствие медицинской страховки и талонов на еду.