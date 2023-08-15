Румыния начала поиск дрейфующих мин в Черном море

ВВС Румынии начали поиск дрейфующих мин в Черном море после того, как пирс в приморском курорте Костинешть получил незначительные повреждения в результате взрыва. Об этом сообщает Euractiv.

Уточняется, что на причале популярного курортного города Костинешть произошел взрыв, причиной которого могла стать морская мина. Также предполагается, что том же районе была замечена еще одна морская мина, после чего Румыния направила на ее поиски корабль и вертолет.

Ранее рыбацкий катер подорвался на дрейфующей мине в акватории Черного моря у побережья Турции. В частности, взрыв повредил носовую часть лодки, из-за чего судно начало тонуть.