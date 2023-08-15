В Алжире усомнились в успехе возможной военной интервенции ECOWAS в Нигер

"Никто не уверен, даже в самом ECOWAS, что у военного вторжения есть приемлемые шансы на успех. Можно начать военное вторжение, но никогда не знаешь, чем это кончится. Так что они [ECOWAS] очень осторожны, проявляют максимальную сдержанность в отношении этого варианта", - сказал он в интервью газете The Washington Post.