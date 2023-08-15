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Антонов заявил, что США все глубже погружаются в противостояние с Россией

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США пытаются нанести поражение России «руками украинцев» и все глубже погружаются в этом противостояние. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал посольства России.

Он заявил, что Вашингтон продолжает поставлять оружие и деньги на Украину с «настойчивостью, достойной лучшего применения» и тем самым все глубже погружается в противостояние с Россией. Всю работу США хотят сделать «руками украинцев», однако пока так и не придумали, как «выйти из кровавого проекта и сохранить при этом лицо», заявил посол.

Он не исключил, что Вашингтон мало волнует негативная реакция граждан на непрерывную помощь Киеву.

Претендент на пост президента США оценил оказанную Украине помощь в $130 млрд

Соединенные Штаты продолжают выделять военную помощь Киеву и потратили на это уже порядка $130 млрд, хотя у многих граждан США нет даже талонов на еду и медицинской страховки. Об этом заявил претендент на пост президента США, демократ Роберт Кеннеди-младший в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, пишет ТАСС.

Он также утверждает, что американские спецслужбы профинансировали протесты на «майдане» в 2013-2014 годах, потратив около $5 млрд. Граждане США не знают об этом, так как ни пресса, ни высокопоставленные лица не освещали эту тему, сказал Кеннеди-младший.

В России описали сценарий достижения мира на Украине

США должны дать Украине команду о дипломатическом урегулировании конфликта на основе схем, которые обсуждались еще год назад. В противном случае противостояние закончится только тогда, когда Россия выполнит свои изначальные цели. Такое заявление сделал сенатор Совета Федерации Андрей Климов в разговоре с «Лентой.ру».

Он уточнил, что за основу мирного договора можно взять схемы, которые обсуждались в Стамбуле еще год назад. Договор должен учитывать «объективную реальность», подчеркнул Климов, имея в виду в том числе референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Сенатор добавил, что у нынешних властей Украины не будет возможности переизбраться на новый срок из-за негативного отношения со стороны населения, поэтому Вашингтону следует предоставить им гарантии личной безопасности.

Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили новое обвинение по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обнародованное обвинительное заключение.

Обвинения включают в себя 13 пунктов, включая нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подачу ложных документов и другие.

Также обвинения предъявлены его бывшему адвокату Руди Джулиани и экс-помощнику Марку Медоузу.

В Москве спрогнозировали аномальную жару

Высокая температура, не характерная для региона во второй половине августа, ожидается в Москве. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Лентой.ру».