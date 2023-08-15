Маккарти обвинил Байдена в использовании правительства как "оружия" против Трампа

"Правосудие должно быть слепо, однако Байден превратил правительство в оружие против своего ведущего политического оппонента для того, чтобы повлиять на итог выборов в 2024 году. Теперь радикальный окружной прокурор в Джорджии вслед за Байденом нападает на президента Трампа, используя это, чтобы набрать очки для своей политической карьеры", - написал он в понедельник на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).