Литва перенесла закрытие двух КПП на границе с Белоруссией

Закрытие двух из шести контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией перенесено Литвой с 15 августа на 18 августа. Об этом сообщает ТАСС.
В публикации отмечается, что 16 августа должно состоятся заседание правительства Литвы. В его рамках должны обсудить проект постановления о внесении изменений в положение об экстремальной ситуации государственного масштаба, предусматривающий приостановку с 18 августа работы КПП в Шумскасе и Тверячюсе. До этого заместитель начальника Службы охраны госграницы при МВД Литвы Сулюс Некрашявичюс заявил, что республика проведет учения структур, включенных в план прикрытия границы с Белоруссией.
9 августа литовский замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс заявил, что власти Литвы пока не собираются полностью закрывать границу с Белоруссией. Он добавил, что в ближайшее время главы МВД стран Балтии и Польши собираются провести переговоры, одной из главных тем которых будет ситуация вокруг границы с Белоруссией. Абрамавичюс подчеркнул, что министры обсудят меры на случай полного закрытия своих рубежей.