Литва перенесла закрытие двух КПП на границе с Белоруссией

Закрытие двух из шести контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией перенесено Литвой с 15 августа на 18 августа. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что 16 августа должно состоятся заседание правительства Литвы. В его рамках должны обсудить проект постановления о внесении изменений в положение об экстремальной ситуации государственного масштаба, предусматривающий приостановку с 18 августа работы КПП в Шумскасе и Тверячюсе. До этого заместитель начальника Службы охраны госграницы при МВД Литвы Сулюс Некрашявичюс заявил, что республика проведет учения структур, включенных в план прикрытия границы с Белоруссией.