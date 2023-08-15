Претендента на пост президента США возмутила помощь Киеву

США выделили на военную помощь Украине уже порядка $130 млрд, хотя у миллионов американских граждан нет даже талонов на еду и медицинской страховки. Об этом заявил претендент на пост президента США, демократ Роберт Кеннеди-младший в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, пишет ТАСС.

«Как мы можем посылать $130 млрд, когда у 15 млн американцев нет медицинской страховки, когда мы лишаем 30 млн американцев талонов на еду?» — задался вопросом он.

Претендент на пост президента также заявил, что спецслужбы США выделили средства на протесты на «майдане» в 2013-2014 годах, потратив около $5 млрд. Обычные жители США не знали о том, что Вашингтон причастен к этим протестам, так как ни правительство, ни пресса это не освещали, подчеркнул он.

«Агентство США по международному развитию, которое является прикрытием ЦРУ, вложило $5 млрд в эти протесты», — сказал Роберт Кеннеди-младший, напомнив, что эти акции в конце концов привели к государственному перевороту.