Во Львове и Луцке произошли взрывы

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыВо Львове и Луцке произошли взрывыТАСС15 августа, 05:38Взрывы были слышны во Львове и Луцке на Украине.© ТАССОб этом сообщило украинское издание "Общественное".Других подробностей не приводится.Ранее издание дважды сообщало о взрывах в Хмельницком, а также о взрывах в Днепре.По всей стране ранее была объявлена воздушная тревога.В мире, Горячая новость2Главные новостиБольше новостейТАСС: главные новости"Автодом" может начать выпуск автомобилей на бывшем заводе Mercedes в 2024 годуГубернатор Ростовской области объяснил громкие звуки учебными стрельбамиБольшое жюри в Джорджии выдвинуло обвинения против Трампа по делу о выборах