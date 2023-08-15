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Во Львове и Луцке произошли взрывы

Взрывы были слышны во Львове и Луцке на Украине.

Во Львове и Луцке произошли взрывы
© ТАСС

Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

Других подробностей не приводится.

Ранее издание дважды сообщало о взрывах в Хмельницком, а также о взрывах в Днепре.

По всей стране ранее была объявлена воздушная тревога.

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