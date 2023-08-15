Кеннеди-младший признал наличие биолабораторий США на Украине
Вашингтон создавал биолаборатории на территории Украины в рамках программ по биологическому оружию. Об этом заявил один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший.
По его словам, у США есть биолаборатории на Украине, потому что американцы разрабатывают биооружие, в котором используются все виды новой синтетической биологии и методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению
Политик отметил, что в 2001 году США вновь начали вкладывать много денег в биооружие. При этом в Вашингтоне волновались, так как нарушение Женевской конвенции - это преступление, поэтому управление биологической безопасностью было передано ведомству в минздраве.
Кеннеди добавил, что при разработке биооружия необходима вакцина, поскольку при его развертывании в "100 процентах случаев" существует вероятность действия в обратном направлении.
Напомним, в июне сообщалось, что Федеральное Собрание РФ направило доклад комиссии по расследованию деятельности американских биологических лабораторий на Украине в Конгресс США. По словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, "выводы ужасающие". Доклад направлен и в конгресс США, и во все парламенты мира, чтобы они "задумались и встревожились".