Вашингтон создавал биолаборатории на территории Украины в рамках программ по биологическому оружию. Об этом заявил один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший.

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По его словам, у США есть биолаборатории на Украине, потому что американцы разрабатывают биооружие, в котором используются все виды новой синтетической биологии и методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению

Политик отметил, что в 2001 году США вновь начали вкладывать много денег в биооружие. При этом в Вашингтоне волновались, так как нарушение Женевской конвенции - это преступление, поэтому управление биологической безопасностью было передано ведомству в минздраве.

Кеннеди добавил, что при разработке биооружия необходима вакцина, поскольку при его развертывании в "100 процентах случаев" существует вероятность действия в обратном направлении.