В США заявили о превращении Украины в Афганистан

«Украина разрушается. Я с самого начала говорил, что США превратят ее в европейский Афганистан. Я имею в виду то, что США пришли в Афганистан в 1979 году и на 40 лет превратили страну в поле боя. В один прекрасный день они просто ушли. Таков американский стиль», — заявил он.