Запад недооценил Россию, а глава Украины Владимир Зеленский возгордился прошлыми «незначительными успехами». Все это в итоге приведет Киев к поражению. Такое мнение выразил американский полковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19fortyfive, передает РИА Новости.

Эксперт задается вопросом, способна ли Украина одержать победу над Россией с учетом нынешней ситуации на фронте. Аналитик считает, что «ответ отрицательный», если трезво оценивать экономические, военные и политические обстоятельства.

Он пояснил, что Вооруженные силы Украины потеряли в боях десятки тысячи своих наиболее подготовленных и опытных солдат, взамен получив часть территорий обратно. Владимир Зеленский и главнокомандующий армией Валерий Залужный надеялись отвоевать в начале 2023 года больше земли, тем самым закрепив успехи, достигнутые в конце 2022 года. Однако «незначительные успехи <...> ударили им в голову», считает полковник.

«В итоге ими овладела гордыня, что окажет негативное влияние на Украину», — подчеркнул Дэвис.