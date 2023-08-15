Суд в США опубликовал фиктивные обвинения против Трампа

Суд по округу Фултон (штат Джорджия), где продолжается заседание большого жюри по делу о якобы имевшей место попытке экс-президента США Дональда Трампа повлиять на итоги выборов в 2020 году, опубликовал в понедельник текст обвинительного заключения, который, как теперь утверждают представители суда, был поддельным.

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Около 12:30 (19:30 мск) по времени Атланты (столица штата Джорджия, находится в округе Фултон) на сайте окружного суда появился текст обвинительного заключения против Трампа. В нем говорилось, что против Трампа выдвинуты обвинения в сговоре с целью подлога, а также в склонении должностного лица к нарушению присяги. Около 13:00 (20:00 мск) документ пропал с сайта суда. Сообщить об обвинениях успело только агентство Reuters, но позднее скриншоты текста стали появляться в социальных сетях.

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Текст обвинительного заключения жюри присяжных появился в тот момент, когда пресса ждала завершения работы жюри. Как ожидается, оно представит решение по выдвижению обвинений в адрес Трампа во вторник, однако ускорение работы не исключалось.

В суде округа Фултон сначала не комментировали публикацию документов, назвав сообщения Reuters не соответствующими действительности, а также заявив, что обвинения в адрес Трампа еще не были выдвинуты. Впоследствии в суде заявили, что "в интернете были распространены фиктивные документы".

Сторонники экс-президента указали, что публикация обвинений заранее противоречит судебной процедуре и является основанием для ходатайства о снятии обвинений.

"Трамп должен немедленно подать ходатайство о снятии обвинений из-за нарушения конституционного процесса, поскольку обвинения были опубликованы до того, как жюри присяжных приняло решение", - написал в соцсети X (ранее Twitter) претендент на пост президента США Вивек Рамасвами.

Такое же мнение выразил и соратник Трампа, много лет консультировавший его по юридическим вопросам, Руди Джулиани.

"Адвокаты Трампа должны немедленно подать ходатайство о снятии обвинений из-за нарушения конституционного процесса, поскольку обвинения были опубликованы до того, как жюри присяжных приняло решение", - написал он в соцсети X.

Обвинения против Трампа

Как ожидается, новые обвинения против Трампа будут выдвинуты в связи с якобы имевшей место попыткой давления на должностных лиц штата Джорджия для пересмотра результатов выборов в 2020 году. 3 января 2021 года газета The Washington Post распространила оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись разговора Трампа с представителями властей Джорджии. Исходя из опубликованных данных, глава Белого дома требовал от секретаря штата Брэда Раффенспергера найти достаточное количество отданных в его поддержку на прошедших выборах голосов, чтобы подтвердить его победу в штате. Трамп при этом фактически запугивал Раффенспергера и его юридического советника Райана Джермани, намекая на их возможную уголовную ответственность в случае отказа.

По данным газеты, Раффенспергер и Джермани в свою очередь настаивали на том, что результаты президентских выборов в Джорджии соответствовали действительности, а нарушений, о которых говорит Трамп, зафиксировано не было.