В Японии из-за тайфуна "Лан" отменили более 800 авиарейсов

Более 800 авиарейсов отменены в Японии из-за тайфуна "Лан", который движется над западной частью страны. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные местными авиаперевозчиками.

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В частности, крупнейшие авиакомпании Японии Japan Airlines и All Nippon Airways отменили по крайней мере 313 и 241 рейс соответственно.

Тайфун также вызвал перебои в работе железнодорожного транспорта на западе страны. В частности, там было остановлено движение скоростных поездов.

Рекомендации или предписания об эвакуации получили более 500 тыс. человек в западных префектурах Японии, включая Киото и Осаку. Непогода привела к отмене многих спортивных и культурных мероприятий в регионе, включая школьные чемпионаты по бейсболу и концерты. Стихия оказала влияние и на проведение траурных мероприятий по случаю годовщины объявления Японией о капитуляции во Второй мировой войне. В частности, в Токио на церемонию не смогут приехать представители по крайней мере 10 западных префектур.