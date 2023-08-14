Блинкен выступил за давление на мятежников в Нигере

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен выступил за сохранение давления на мятежников в Нигере. Об этом сообщает ТАСС.

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Такое заявление Миллер сделал по итогам телефонного разговора между Блинкеном и президентом Нигерии Болой Тинубу.

«Он (Блинкен – прим. ред.) отметил важность сохранения давления на Национальный совет спасения родины в целях восстановления конституционного порядка и освобождения президента Мохамеда Базума и его семьи», – заявил Миллер.

Он также отметил, что Блинкен поддержал шаги Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по стабилизации ситуации в Нигере.