В ФРГ неизвестные напали на политика из партии "Альтернатива для Германии"
Представитель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) из Аугсбурга Андреас Юрка подвергся нападению неизвестных, уголовная полиция проводит расследование случившегося. Об этом сообщило агентство DPA.
Инцидент произошел утром около 05:00 (06:00 мск) в минувшую субботу. Юрка возвращался домой, когда на пути ему встретилась группа молодых людей. Он заявил, что его стали расспрашивать касательно планов избираться в ландтаг (земельный парламент) Баварии от АдГ. Когда он ответил утвердительно, двое неизвестных напали на 35-летнего политика и избили его. По данным партии, у ее представителя диагностированы перелом лодыжки и гематомы.
В АдГ считают, что Юрка был избит из-за политической деятельности в Аугсбурге, где он является членом городского совета. В полиции и прокуратуре, как пишет DPA, пока этого не подтвердили, отметив, что возможные мотивы и ход событий являются предметом расследования. Возбуждено уголовное дело по подозрению в нанесении опасных телесных повреждений.