Боррель назвал суд над президентом Нигера "провокацией против демократии"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал планы организаторов переворота в Нигере начать судебное разбирательство в отношении отстраненного от власти президента Мохамеда Базума по обвинению в госизмене "провокацией против демократии" и против всего Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

"Я осуждаю намерение хунты обвинить Мохамеда Базума в государственной измене. Это новый провокационный жест против демократии в Нигере, против ECOWAS и партнеров Нигера. Требую срочного возвращения к конституционному порядку и немедленного освобождения законного президента", - написал Боррель в соцсети X (ранее Twitter).

Боррель уже заявлял, обращаясь к странам ECOWAS, что сам факт переворота в Нигере "подрывает демократическую легитимность" правительств остальных государств сообщества.