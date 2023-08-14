Пентагон озвучил общий объем военной помощи Украине

«Соединенные Штаты взяли на себя обязательства на более чем 43,7 миллиарда долларов помощи в безопасности для Украины с начала администрации Байдена», – сказано в документе.

Уточняется, что 43 миллиарда из этой суммы приходятся на военную помощь во время СВО. В эту сумму также входит новый пакет помощи на 200 миллионов долларов, который был отправлен на Украину 14 августа. В него вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также боеприпасы для артиллерийских орудий и танков.