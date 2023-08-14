Пентагон озвучил общий объем военной помощи Украине
Согласно отчётности Минобороны США, совокупный объём оказанной военной помощи Украине превысил 43,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Соединенные Штаты взяли на себя обязательства на более чем 43,7 миллиарда долларов помощи в безопасности для Украины с начала администрации Байдена», – сказано в документе.
Уточняется, что 43 миллиарда из этой суммы приходятся на военную помощь во время СВО. В эту сумму также входит новый пакет помощи на 200 миллионов долларов, который был отправлен на Украину 14 августа. В него вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также боеприпасы для артиллерийских орудий и танков.
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