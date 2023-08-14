Госдеп США озвучил позицию по военной интервенции в Нигер

В США назвали военное вторжение в Нигер «последним средством»
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что по мнению руководства США, военное вторжение в Нигер является «последним средством». Об этом сообщает ТАСС.
По словам Патела, США рассчитывают найти дипломатическое решение для сложившейся ситуации.
«ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки – прим. ред.) ясно заявило, что военная интервенция должна быть последним средством. Мы согласны с этим и продолжаем быть сосредоточены на достижении дипломатического решения. Мы в тесном контакте с ЭКОВАС», – рассказал Пател во время брифинга.
27 июля в Нигере произошёл государственный переворот, в ходе которого президент страны Мохамед Базум был захвачен мятежниками. После переворота представители ЭКОВАС заявили, что министры обороны нескольких стран Западной Африки составили план возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере.