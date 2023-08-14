Госдеп США озвучил позицию по военной интервенции в Нигер

«ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки – прим. ред.) ясно заявило, что военная интервенция должна быть последним средством. Мы согласны с этим и продолжаем быть сосредоточены на достижении дипломатического решения. Мы в тесном контакте с ЭКОВАС», – рассказал Пател во время брифинга.