Маск поддержал критиков поддержки Украины в США на фоне бедствия на Гавайях

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами возмутился из-за того, что Вашингтон занят финансовой поддержкой Украины в то время, как жители Гавайев страдают от лесных пожаров. Об этом политик написал в социальной сети Х (бывший Twitter).

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— Это позор, что американские налогоплательщики буквально платят зарплату украинским госслужащим, а наши граждане на Мауи предоставлены сами себе после пожаров, уничтоживших более 2200 зданий. Еще один пример политики «Америка на последнем месте», — возмутился Рамасвами.

В комментарии к политику пришел владелец социальной сети Илон Маск и написал: «Абсолютно точно».

14 августа США выделили Украине новый пакет помощи в виде оружия и военной техники на сумму более 200 миллионов долларов. В него вошли артиллерийские снаряды, противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования, а также снаряды для систем противовоздушной обороны.

Президент США Джо Байден в четверг, 10 августа, запросил у Конгресса 13,1 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине.

11 августа Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений на Украину.