$101.04+2.83110.68+2.71

Илон Маск поддержал критику в адрес США из-за Украины

Миллиардер и владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск поддержал критику в адрес США из-за помощи Украине. Об этом он заявил на странице в этой соцсети.

Илон Маск поддержал критику в адрес США из-за Украины
© Lenta.ru

Это позор, что американские налогоплательщики буквально платят зарплату украинским госслужащим, заявил кандидат в президенты Гавайев Вивек Рамасвами. По его словам, в это время граждане на Мауи предоставлены сами себе после пожаров, уничтоживших более 2200 зданий. Такое поведение показывают пример политики «Америка на последнем месте», с чем согласился Маск.

«Абсолютно точно», — поддержал Рамасвами американский бизнесмен.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости