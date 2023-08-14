Илон Маск поддержал критику в адрес США из-за Украины

Миллиардер и владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск поддержал критику в адрес США из-за помощи Украине . Об этом он заявил на странице в этой соцсети.

Это позор, что американские налогоплательщики буквально платят зарплату украинским госслужащим, заявил кандидат в президенты Гавайев Вивек Рамасвами. По его словам, в это время граждане на Мауи предоставлены сами себе после пожаров, уничтоживших более 2200 зданий. Такое поведение показывают пример политики «Америка на последнем месте», с чем согласился Маск.