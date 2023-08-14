WSJ: Посол США в РФ посетила в СИЗО Гершковича
Посол США в России Линн Трейси посетила в СИЗО обвиняемого в шпионаже в РФ американского журналиста Эвана Гершковича. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Послу США в России был предоставлен доступ к заключенному в тюрьму репортеру The Wall Street Journal Эвану Гершковичу в понедельник», — говорится в тексте.
В издании отметили, что это уже третий такой визит посла США.
После встречи Трейси сообщила, что Гершкович находится «в добром здравии».
Напомним, что Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге из-за подозрений в шпионаже в пользу США. Ему грозит тюремное заключение до 20 лет.
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