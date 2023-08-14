WSJ: Посол США в РФ посетила в СИЗО Гершковича

Посол США в России Линн Трейси посетила в СИЗО обвиняемого в шпионаже в РФ американского журналиста Эвана Гершковича. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Послу США в России был предоставлен доступ к заключенному в тюрьму репортеру The Wall Street Journal Эвану Гершковичу в понедельник», — говорится в тексте.

В издании отметили, что это уже третий такой визит посла США.

После встречи Трейси сообщила, что Гершкович находится «в добром здравии».