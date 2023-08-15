Министр обороны КНР посетит Белоруссию

Трехдневный официальный визит в Беларусь министра обороны Китайской Народной Республики генерал-полковника Ли Шанфу состоится с 16 по 18 августа, подтвердили в военном ведомстве РБ.

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В ходе визита члена Центрального военного совета и Госсовета КНР, сообщили в Министерстве обороны, запланированы встречи с руководством белорусского оборонного ведомства для обсуждения актуальных вопросов двустороннего военного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.