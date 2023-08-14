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Байден улыбнулся в ответ на вопрос о жертвах на Гавайях

Президент США Джо Байден не дал комментариев по поводу роста числа жертв в результате лесных пожаров на Гавайях, он лишь улыбнулся в ответ. Об этом сообщает FoxNews.

Байден улыбнулся в ответ на вопрос о жертвах на Гавайях
© Official White House / Cameron Smith

«Нет комментариев», — сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов.

Телеканал FoxNews опубликовал видео, на котором президент улыбнулся, махнул рукой и сел в свой автомобиль.

На Гавайях ввели режим ЧС из-за природных пожаров. Вице-губернатор штата Сильвия Люк объявила о режиме ЧС для привлечения Национальной гвардии к борьбе с бушующими лесными пожарами, передает RT. В результате Мауи (Гавайи) число жертв достигло 96.

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