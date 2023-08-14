Байден улыбнулся в ответ на вопрос о жертвах на Гавайях
Президент США Джо Байден не дал комментариев по поводу роста числа жертв в результате лесных пожаров на Гавайях, он лишь улыбнулся в ответ. Об этом сообщает FoxNews.
«Нет комментариев», — сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов.
Телеканал FoxNews опубликовал видео, на котором президент улыбнулся, махнул рукой и сел в свой автомобиль.
На Гавайях ввели режим ЧС из-за природных пожаров. Вице-губернатор штата Сильвия Люк объявила о режиме ЧС для привлечения Национальной гвардии к борьбе с бушующими лесными пожарами, передает RT. В результате Мауи (Гавайи) число жертв достигло 96.