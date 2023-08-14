Зеленский посетил подконтрольную Украине часть ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на подконтрольную Киеву часть ДНР, где прослушал доклады о ситуации в зоне боевых действий. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Во время рабочей поездки на Донетчину президент Украины Владимир Зеленский посетил штабы бригад, которые ведут наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар" <...>. Владимир Зеленский заслушал доклады относительно оперативной обстановки на участках ответственности бригад и особенностей применения различных видов вооружения», – сообщается на сайте украинского президента.

Уточняется, что во время своего визита Зеленский обсудил актуальные проблемы ВСУ, а также способы их решения. Среди них – потребность в вооружении и технике, необходимость улучшения подготовки живой силы и командования, расширение возможностей командиров, а также оптимизация бюрократических процедур.