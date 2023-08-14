Одну из ключевых ролей на выборах президента США может сыграть ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) может сыграть важную роль в президентской кампании в США, полагают эксперты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

По данным агентства, специалисты обеспокоены тем, что в ближайшем будущем дешевый и простой в производстве манипулятивный контент станет повсеместным и отразится на выборных кампаниях.

По мнению экспертов, политтехнологи возьмут на вооружение проверенные схемы дезинформации и вдохнут в них новую жизнь с помощью современных технологий.

Ряд технологий, отметили аналитики, уже активно используется. Так, по заказу Республиканской партии США при помощи ИИ было создано видео.

На кадрах ролика представлена отталкивающая картина мира, которая, по мнению заказчиков, сложится после возможной победы на выборах действующего президента США Джо Байдена.

Кроме того, в интернете получили широкое распространение фотографии, созданные нейросетью, на которых стражи порядка ловят экс-главу США Дональда Трампа, проводят жесткое задержание, а затем силой выводят его из здания.

Специалисты отметили, что получившиеся «ужасающе реалистичным» кадры просмотрели по всему миру свыше 4,8 млн раз.