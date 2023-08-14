Лукашенко уволил в запас замначальника Генштаба ВС Белоруссии Будика

«Генерал-майор Владислав Будик освобождён от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Беларусь и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия», — говорится в сообщении.