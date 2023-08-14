Температура на востоке Турции поднялась до 47°C
Температура в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции поднялась до 47°C. Об этом сообщает газета Hürriyet.
Издание отмечает, что жаркая погода негативно отразилась на ресторанном бизнесе провинции.
«В Диярбакыре рестораны остаются пустыми из-за жаркой погоды, превышающей сезонную норму. Жители провинции предпочитают не выходить на улицу днем. Когда столбики термометров поднимаются до 47 градусов, страдают и рестораны из-за отсутствия клиентов», – сообщает издание.
Управляющий местным кафе-кондитерской Ахмет Айдын также рассказал о том, как жара влияет на заведение. «Выходить на улицу в эти часы не очень правильно с точки зрения здоровья. Мы стараемся не стеснять наших клиентов, насколько это возможно. Мы принимаем их в помещении или на улице в зависимости от подходящих погодных условий и считаем, что нам это удается. Когда температура воздуха высокая, это сказывается на бизнесе многих заведений. Граждане предпочитают места с более прохладной погодой», – приводит его слова Hürriyet.
Ранее синоптик рассказал, что 17 августа в Москву вернётся жаркая погода.