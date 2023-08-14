Температура на востоке Турции поднялась до 47°C

Управляющий местным кафе-кондитерской Ахмет Айдын также рассказал о том, как жара влияет на заведение. «Выходить на улицу в эти часы не очень правильно с точки зрения здоровья. Мы стараемся не стеснять наших клиентов, насколько это возможно. Мы принимаем их в помещении или на улице в зависимости от подходящих погодных условий и считаем, что нам это удается. Когда температура воздуха высокая, это сказывается на бизнесе многих заведений. Граждане предпочитают места с более прохладной погодой», – приводит его слова Hürriyet.