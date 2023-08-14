Наместника Киево-Печерской лавры госпитализировали

Адвокат наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла Никита Чекман заявил, что священнослужитель был госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что митрополит Павел был отправлен в кардиологическое отделение. Согласно имеющейся информации, его прооперировали.

«Митрополит Павел сегодня был срочно доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева, его состояние потребовало оперативного вмешательства», – рассказал адвокат.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел был заключён под стражу. Его подозревают в «разжигании межрелигиозной вражды», а также «оправдании вооруженной агрессии РФ». Позже он был освобождён под залог.