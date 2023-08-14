Пассажирский самолет пролетел через Украину впервые с начала СВО

Пассажирский самолет турецкой авиакомпании BBN Airlines пролетел через закрытое воздушное пространство Украины. Об этом сообщает NRK со ссылкой на сервис по отслеживанию самолетов Flightradar24.

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Отмечается, что инцидент произошел 25 июля. Самолет Airbus A312-200 следовал по маршруту Осло — Анталья, но через два часа сбился с курса и пролетел между границей Закарпатской и Черновицкой областей Украины. После этого он вошел в воздушное пространство Румынии.