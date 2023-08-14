Пассажирский самолет пролетел через Украину впервые с начала СВО

Турецкий пассажирский самолет пролетел через Украину
Пассажирский самолет турецкой авиакомпании BBN Airlines пролетел через закрытое воздушное пространство Украины. Об этом сообщает NRK со ссылкой на сервис по отслеживанию самолетов Flightradar24.
Отмечается, что инцидент произошел 25 июля. Самолет Airbus A312-200 следовал по маршруту Осло — Анталья, но через два часа сбился с курса и пролетел между границей Закарпатской и Черновицкой областей Украины. После этого он вошел в воздушное пространство Румынии.
Данную информацию NRK также подтвердили в авиакомпании. Там заявили, что самолету пришлось изменить курс из-за приближающегося шторма. При этом в BBN Airlines не уточнили, были ли проинформированы о входе в воздушное пространство Украины пассажиры и Киев. На борту находилось около 180 человек.