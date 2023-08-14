Блинкен: США отправили Украине новый пакет военной помощи
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отправил Украине новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что в этот пакет военной помощи входят боеприпасы для систем ПВО, снаряды для артиллерии, противотанковые средства, а также дополнительное снаряжение для разминирования.
Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса страны 13 миллиардов долларов на военную помощь Украине.
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