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Блинкен: США отправили Украине новый пакет военной помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отправил Украине новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Блинкен: США отправили Украине новый пакет военной помощи
© globallookpress.com

Уточняется, что в этот пакет военной помощи входят боеприпасы для систем ПВО, снаряды для артиллерии, противотанковые средства, а также дополнительное снаряжение для разминирования.

Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса страны 13 миллиардов долларов на военную помощь Украине.

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