Блинкен: США отправили Украине новый пакет военной помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отправил Украине новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в этот пакет военной помощи входят боеприпасы для систем ПВО, снаряды для артиллерии, противотанковые средства, а также дополнительное снаряжение для разминирования.