США отправили на Украину изъятое у преступников оружие

Полицейские Майами решили передать изъятое у преступников оружие своим коллегам на Украину . Об этом сообщил заместитель председателя украинской национальной полиции Геннадий Федорюк.

«Оружие, изъятое у злоумышленников на улицах Майами..., станет ещё одним инструментом для поддержания порядка и безопасности, защиты украинцев», - написал Федорюк в Telegram-канале полиции.

Он отметил, что Майами и Ирпень под Киевом являются побратимами. И именно полиция этого города уже получила около сотни единиц оружия, включая винтовки, револьверы, пистолеты, а также боеприпасы к ним.