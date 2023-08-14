В ООН обвинили талибов в невыполнении обещаний

Мнение о том, что талибы изменились со времен прихода к власти в Афганистане , является ошибочным, они по-прежнему не выполнили обещаний касательно отмены ограничений в отношении девочек и женщин и систематически нарушают права человека. Такое заявление сделали в ООН , передает «РИА Новости».

«Спустя два года после захвата власти в Афганистане движение "Талибан"* продолжает нарушать многие права человека, включая внедрение системы тотальной дискриминации, отчуждения и порабощения женщин и девочек», — говорится в сообщении организации.

В документе отметили, что «разрыв между обещаниями и практикой властей Афганистана» стал только больше и представление о «реформированном движении талибов являлось ошибочным». Несмотря на это в ООН снова призвали «Талибан» «прекратить дискриминацию в отношении женщин», сделав доступным для них образование и работу, а также «остановить репрессии в отношении бывших правительственных и военных чиновников».