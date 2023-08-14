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Пассажирский самолет пролетел через Украину впервые с начала СВО

Пассажирский самолет пролетел через воздушное пространство Украины впервые с начала СВО. Об этом пишет NRK.

Пассажирский самолет пролетел через Украину впервые с начала СВО
© Lenta.ru

По данным издания, воздушное судно принадлежало турецкой авиакомпании BBN Airlines. Перевозчик подтвердил, что 25 июля ее чартерный самолет Airbus A320-200, следовавший из Осло в Анталью, отклонился от первоначального маршрута из-за надвигавшейся бури и оказался в закрытом небе над Украиной.

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«Мы понимаем озабоченность, которую вызывает инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры для предотвращения подобных инцидентов», — заявили в компании.

Отмечается, что на борту лайнера могло находиться до 180 пассажиров.

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