Пассажирский самолет пролетел через Украину впервые с начала СВО

Пассажирский самолет пролетел через воздушное пространство Украины впервые с начала СВО. Об этом пишет NRK.

По данным издания, воздушное судно принадлежало турецкой авиакомпании BBN Airlines. Перевозчик подтвердил, что 25 июля ее чартерный самолет Airbus A320-200, следовавший из Осло в Анталью, отклонился от первоначального маршрута из-за надвигавшейся бури и оказался в закрытом небе над Украиной.