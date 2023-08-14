Мигранты организовали сожжение Корана в Стокгольме

В Стокгольме недалеко от здания парламента в очередной раз прошла акция сожжения Корана с разрешения властей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, организаторами акции стали мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем. Всего на площади Минтторгет собрались около 60 человек. Большая часть из них составляла мусульман, протестующих против происходящего, еще 20 человек являлись журналистами.

Организаторов акции от протестующих отделяли микроавтобусы полиции и несколько рядов заграждений. Во время акции мигранты пинали и наступали на Коран, а затем подожгли его страницы. Мусульмане протестовали против их действий, в том числе крича, что сожжение книг «не является демократией».